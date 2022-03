Formule 1

Formule 1 : Les énormes confessions d’Horner sur sa relation avec Wolff !

Publié le 14 mars 2022 à 15h35 par Th.B.

Alors qu’ils se sont livrés une lutte sans merci en 2021, à l’instar de leurs pilotes Lewis Hamilton et Max Vertsappen, Christian Horner et Toto Wolff conservent tout de même de bonnes relations professionnelles à en croire les propos du Team Principal de Red Bull.

En 2021, du premier jusqu’au dernier Grand Prix de la saison, ce fut la guerre entre Red Bull et Mercedes. Une bataille qui a failli déraper sur et en dehors des circuits à plusieurs reprises. Tout de même, c’est l’écurie néerlandaise qui est sortie victorieuse à la fin puisque Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Dans le cadre de la sortie du documentaire Netflix : « Formula One, Drive to survive », le Team Principal de Red Bull, Christian Horner, a livré des précisions sur ses liens professionnels et personnels avec son homologue de chez Mercedes en la personne de Toto Wolff.

« Ma relation avec Toto est... vous savez, c’est professionnel »