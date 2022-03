Formule 1

Formule 1 : Avant le GP de Bahreïn, Verstappen balance sur Hamilton et Mercedes !

Publié le 13 mars 2022 à 22h35 par B.C.

Alors que Mercedes ne s’est guère montré optimiste pour la première course de la saison à Bahreïn, Max Verstappen ne croit pas aux déclarations de l’écurie concurrente.

À quelques jours du lancement de la nouvelle saison de Formule 1, les pilotes étaient à Bahreïn pour les essais hivernaux à l’issue desquels Mercedes a fait preuve d’une grande méfiance pour le premier Grand Prix qui s’annonce. « Il est évidemment un peu trop tôt pour avoir ce genre de pensées, mais pour le moment, je ne pense pas que nous nous battrons pour la victoire. Mais il y a un potentiel dans notre voiture pour nous y amener. Nous devons juste être capables de l'extraire et de résoudre certains problèmes, et c'est ce sur quoi nous travaillons », a notamment confié Lewis Hamilton. Mais de son côté, Max Verstappen ne croit pas à ces déclarations.

« C’est toujours la même histoire avec eux »