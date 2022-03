Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Red Bull... Christian Horner fracasse Toto Wolff !

Publié le 15 mars 2022 à 12h35 par A.M.

Ce n'est pas un secret, Christian Horner et Toto Wolff ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et visiblement, leurs relations ne sont pas prêtes de s'améliorer.

Depuis plusieurs saisons, Red Bull et Mercedes se livrent une lutte acharnée. Les deux écuries se partagent tous les titres depuis 2010. Une hégémonie qui créé d'énormes tensions entre les deux équipes, et leurs patrons en sont l'illustration parfaite. Christian Horner et Toto Wolff s'écharpent régulièrement par médias interposés avec en point d'orgue la saison dernière qui a cristallisé d'énormes tensions compte tenu de la lutte pour le titre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Et visiblement, les deux hommes ne sont pas prêts à faire la paix comme en témoigne la nouvelle sortie fracassante de Christian Horner.

«Je ne vis pas en exil fiscal à Monaco, dirigeant une équipe à distance»