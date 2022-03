Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen ne craint pas du tout Lewis Hamilton !

Publié le 12 mars 2022 à 9h35 par A.M. mis à jour le 12 mars 2022 à 9h37

Alors que le paddock est à Bahreïn pour les derniers essais hivernaux, Max Verstappen s'est prononcé sur la concurrence qu'il rencontrera cette saison. Et pour le champion du monde, Lewis Hamilton ne sera pas l'homme à battre.

Avec l'instauration d'une nouvelle réglementation technique, les cartes sont rebattues pour la saison 2022. Les premiers essais hivernaux ne permettent pas encore de dégager une hiérarchie claire et il existe encore de nombreuses interrogations sur le véritable niveau de chaque écurie. Toutefois, Ferrari impressionne et devrait être enfin au rendez-vous dans la course au titre. C'est en tout cas ce que pense Max Verstappen qui place la Scuderia parmi les principaux rivaux de Red Bull pour conserver son titre mondial. Et le champion du monde ne craint pas spécialement Lewis Hamilton, qui ne sera pas l'homme à battre selon le Néerlandais.

Pour Verstappen, Hamilton ne sera pas le pilote à battre