Formule 1

Formule 1 : Le gros constat de Carlos Sainz Jr sur sa Ferrari…

Publié le 11 mars 2022 à 13h35 par Th.B.

Bien qu’il ait réalisé le deuxième meilleur temps lors des premiers essais à Bahreïn jeudi, Carlos Sainz Jr a tenu à souligner un point important sur les capacités de sa monoplace Ferrari lors de fortes chaleurs.

Le dimanche 20 mars, la nouvelle saison de Formule 1 débuter à Bahreïn sur le circuit international de Sakhir. Qui succèdera à Max Verstappen, champion du monde en titre ? Le suspense reste à ce jour complet, mais les premiers essais ont été effectués ces dernières heures au cours desquels Pierre Gasly s’est distingué en ayant été le plus rapide sur la série d’essais devant les deux pilotes Ferrari Carlos Sainz Jr et Charles Leclerc pour venir compléter le podium. Cependant, Sainz Jr a tenu à souligner de grosses différentes sur sa monoplace F1-75 en raison de la forte température comparée à ses premières impressions à Barcelone.

« C’est, ici à Bahreïn, disons, un peu pire qu’à Barcelone »