Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton dresse un constat accablant sur sa Mercedes...

Publié le 15 mars 2022 à 10h35 par A.M.

A quelques jours du premier Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton affiche un constat lucide sur le rythme de sa Mercedes...

Dimanche, les pilotes retrouveront la grille de départ. En effet, le paddock a rendez-vous à Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison qui semble totalement indécis. Et pour cause, difficile d'établir une véritable hiérarchie après les essais hivernaux. Les écuries cachaient probablement leur jeu, mais jusqu'à quel point ? Impossible à dire, bien que Ferrari et Red Bull semblaient en bonne forme tandis que Mercedes, malgré sa révolution aérodynamique, est plus en retrait. Une tendance confirmée par Lewis Hamilton qui ne pense pas être un protagoniste pour la victoire dès la première course de la saison.

«Il y avait beaucoup de F1 qui semblaient rapides, plus rapides que nous»