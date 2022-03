Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Vettel sur la guerre en Ukraine

Publié le 13 mars 2022 à 19h35 par B.C.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, plusieurs sportifs ont pris la parole pour afficher leur soutien. C’est notamment le cas de Sebastian Vettel, qui regrette profondément cette situation.

Depuis 18 jours, le conflit entre l’Ukraine et la Russie secoue le monde, et de nombreux sportifs n’ont pas hésité à prendre la parole pour venir en soutien aux victimes. C’est notamment le cas de Sebastian Vettel, qui a porté un casque spécial aux couleurs de l’Ukraine lors des trois jours de tests à Bahreïn. Dans des propos relayés par Motorsport , le pilote Aston Martin regrette le fait de devoir faire passer un tel message.

« Ce qui se passe est horrible »