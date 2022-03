Formule 1

Formule 1 : Verstappen lance un gros message à Ferrari !

Publié le 12 mars 2022 à 23h35 par P.L.

Max Verstappen aborde la saison 2022 avec le statut de favori. Cependant, le Néerlandais garde un œil attentif sur les autres écuries et notamment sur Ferrari.

En 2021, au terme d’une rivalité intense avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Désormais, le Néerlandais aborde le début de la saison 2022 en tant que favori. Le pilote de Red Bull aura à cœur de défendre son titre, notamment face à un Lewis Hamilton revanchard. Cependant, Max Verstappen garde un œil attentif sur les autres écuries. De ce fait, le Néerlandais a été agréablement surpris par les progrès de Ferrari. Le pilote de 24 ans a donné rendez-vous à la Scuderia à Bahreïn pour le premier Grand Prix de l’année.

« Ferrari semble régulièrement rapide. Nous verrons la semaine prochaine qui est le plus rapide »