Formule 1 : Hamilton révèle la recette miracle de sa réussite !

Publié le 16 mars 2022 à 23h35 par P.L.

En 2022, Lewis Hamilton participera à sa seizième saison de Formule 1. Le Britannique a donc trouvé quelques techniques pour se préparer de façon optimale avant chaque course.

À 37 ans, Lewis Hamilton dispose d’une grande expérience en Formule 1. Arrivé en 2007 chez McLaren et ayant remporté sept titres de champions du monde depuis, le Britannique est dans le débat pour le meilleur pilote de l’histoire de la discipline. Lewis Hamilton a donc testé plusieurs méthodes afin d’optimiser ses performances, et notamment pour sa préparation avant de prendre part à une course. Et le pilote de chez Mercedes a trouvé une technique qui lui permet d’être pleinement concentré sur le Grand Prix qui l’attend.

«Avant la course, j’ai une musique en tête que j’écoute, je suis en quelque sorte déconnecté»