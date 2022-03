Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton lance un appel sur cette révolution en F1 !

Publié le 16 mars 2022 à 20h35 par P.L.

En 2022, il n'y aura plus de cérémonie d'avant-course qui permettait aux pilotes de faire passer le message de leur choix. La Formule 1 veut passer du geste à l'action, ce qui explique ce changement. De son côté, Lewis Hamilton espère que cela prendra de l'ampleur au fil du temps.

Pour la saison à venir, les dirigeants de la Formule 1 ont décidé de changer le protocole d’avant-course. De ce fait, la cérémonie qui permettait aux pilotes de faire passer le message de leur choix, comme la lutte contre le racisme, a été supprimée. Stefano Domenicali, PDG de la F1, a précisé que cela avait été fait dans le but de faire passer le championnat « du geste à l'action », et ce, afin d'améliorer la diversité et l'inclusion dans la discipline. Lewis Hamilton, fervent défenseur de la lutte contre le racisme, espère que cela prendra de l’ampleur au fil des années.

«Nous devrions être capables de faire passer des messages à n'importe quel moment»