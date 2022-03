Formule 1

Formule 1 : Après Hamilton, Russell affiche aussi une immense inquiétude...

Publié le 19 mars 2022 à 9h35 par A.M.

A l'image de Lewis Hamilton, George Russell affiche lui aussi son pessimisme concernant le rythme de sa Mercedes après les premiers essais libres à Bahreïn.

Mercedes ne bluffait pas comme l'a confirmé Lewis Hamilton. Bien qu'il faille attendre les qualifications pour réellement situer la compétitivité de chaque monoplace, les deux premières séances d'essais libres à Bahreïn ont donné une première indication concernant la hiérarchie en place en ce début de saison. Et la tendance aperçue durant les tests cet hiver se confirme puisque Mercedes semble bel et bien en retrait. Loin derrière Ferrari et Red Bull, l'écurie championne du monde semble à la lutte en milieu de grille avec Alpine, Toro Rosso ou encore Alfa Romeo comme le constate George Russell.

Russell est pessimiste...