Formule 1

Formule 1 : Un gros coup de bluff de Mercedes ? La réponse de Lewis Hamilton !

Publié le 18 mars 2022 à 23h35 par A.M.

Malgré les soupçons de la concurrence durant les essais hivernaux, Mercedes ne bluffait pas et semble vraiment en difficulté comme l'assure Lewis Hamilton.

En grande difficulté durant les essais hivernaux à Barcelone et à Bahreïn malgré d'impressionnants choix aérodynamiques, Mercedes était soupçonnée par ses adversaires de bluffer en cachant son réel potentiel comme ce fut le cas par le passé. Par conséquent, les premiers essais libres à Bahreïn, premier rendez-vous de la saison, étaient très attendus afin de commencer à réellement jauger ce que les monoplaces ont dans le ventre. Et malheureusement, pour Mercedes, la tendance de cet hiver s'est clairement confirmée puisque Lewis Hamilton est apparu très en retrait. Relégué à huit dixièmes de Pierre Gasly lors de la première séance d'essais libres, le septuple champion du monde pointait surtout à plus d'une seconde de Max Verstappen avec un triste neuvième temps de la seconde séance. Bien qu'il faille attendre les qualifications pour connaître de manière certaine le potentiel des monoplaces, Lewis Hamilton estime que Mercedes est très loin de Red Bull et Ferrari, preuve qu'il n'y avait aucun bluff au sein de l'écurie de Toto Wolff comme l'assure le pilote britannique.

«Comme vous pouvez le voir, nous ne bluffons pas comme avant»