Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton fait une grande promesse pour 2022 !

Publié le 18 mars 2022 à 17h35 par A.M.

Bien décidé à prendre sa revanche sur Max Verstappen, Lewis Hamilton promet d'être un pilote plus agressif cette saison.

En quête d'un huitième titre de champion du monde, Lewis Hamilton a laissé filer cette opportunité dans le dernier tour de la saison 2021 au terme d'une situation rocambolesque. De retour en 2022 après avoir complétement coupé durant le break hivernal, le Britannique compte bien repartir à la conquête de ce huitième sacre ce qui lui permettrait de battre le record qu'il co-détient pour le moment avec Michael Schumacher. Pour cela, il faudra probablement une nouvelle fois lutter contre Max Verstappen, et cette fois-ci, Lewis Hamilton compte bien être plus agressif.

«Je serai un pilote plus agressif cette année, vous verrez»