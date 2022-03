Formule 1

Formule 1 : La confidence de Verstappen sur son titre de champion du monde !

Publié le 18 mars 2022 à 10h35 par Th.B. mis à jour le 18 mars 2022 à 10h37

Sacré champion du monde au terme d’une saison rocambolesque et d’un Grand Prix haut en couleur à Abu Dhabi, Max Verstappen est revenu sur ce titre qu’il chassait depuis ses tout débuts en Formule 1.

Après avoir vu Lewis Hamilton prendre rapidement un avantage sur lui dès le début de la saison 2021, Max Verstappen a pu inverser la tendance dès le Grand Prix de Monaco avant d’enchaîner les semaines suivantes. Cependant, le pilote Mercedes a rattrapé son retard lors de la dernière ligne droite des Championnats du monde avant de s’incliner dans les derniers virages du Grand Prix d’Abu Dhabi face… à Verstappen. Du haut de ses 24 ans, le pilote néerlandais de Red Bull a remporté son premier titre de champion du monde privant au passage Hamilton d’un huitième sacre mondial qui avait fait de lui le pilote le plus titré de tous les temps devant Michael Schumacher. L’occasion à quelques heures de la reprise de la saison à Bahreïn le dimanche 20 mars pour Max Verstappen de revenir sur son sacre.

« Ça nous a pris sept ans, ça aurait pu être quatre, cinq ou ne jamais arriver ! »