Formule 1

Formule 1 : Mercedes, Ferrari... Verstappen envoie un message fort avant le GP de Bahreïn !

Publié le 19 mars 2022 à 21h35 par P.L.

Pour le Grand Prix de Bahreïn, première course de la saison, Max Verstappen partira en seconde position. Et le Néerlandais semble assez excité par la rude concurrence qu'il y aura entre Red Bull, Ferrari et Mercedes.

Lors des qualifications de ce samedi pour le Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen a obtenu un résultat plutôt satisfaisant puisqu’il démarrera la première course de la saison en deuxième position, juste derrière Charles Leclerc. Le champion du monde en titre se battra donc pour les premières places, une excellente nouvelle pour démarrer cette année 2022 pour le champion du monde en titre. D’ailleurs, Max Verstappen semble assez excité par cette nouvelle saison où la concurrence sera nettement plus rude.

« Nous voulions plus d’équipes qui se battaient à l’avant et il semble que ce sera le cas »