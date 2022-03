Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Le verdict final de la FIA sur la polémique d’Abu Dhabi !

Publié le 19 mars 2022 à 18h35 par P.L.

La fin du Grand Prix d'Abu Dhabi entre Max Verstappen et Lewis Hamilton a créé une véritable polémique. Et la FIA a livré son verdict après avoir mené sa petite enquête sur le sujet.

La fin de la saison 2021 a été entachée d’une énorme polémique après le Grand Prix d’Abu Dhabi, avec Lewis Hamilton et Max Verstappen qui se battaient pour le titre de champion du monde. Le Britannique semblait d’ailleurs filer vers son huitième sacre mondial, mais l’accident de Nicholas Latifi a rebattu les cartes et la décision controversée de Michael Masi a permis à Max Verstappen de refaire son retard pour finalement s’imposer et être sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. La FIA a donc mené son enquête sur cet incident et elle vient tout juste de livrer son verdict.

La FIA confirme qu’une erreur a été commise à Abu Dhabi