Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Sainz... Schumacher a fait une grande annonce à Ferrari !

Publié le 25 mars 2022 à 10h35 par A.M.

Pilote réserviste de Ferrari, en compagnie d'Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher ne cache pas qu'il se tient prêt à remplacer Charles Leclerc ou Carlos Sainz.

La menace d'un forfait est réel, et chaque écurie doit prendre en compte ce paramètre. Sebastian Vettel en est le parfait exemple. Toujours positif au Covid, le quadruple Champion du monde cédera le baquet de son Aston Martin à Nico Hulkenberg pour la seconde fois de suite, à l'occasion du Grand Prix d'Arabie Saoudite ce week-end. Par conséquent, toutes les écuries ont des pilotes réservistes, et chez Ferrari, c'est Mick Schumacher qui partage ce rôle avec Antonio Giovinazzi. D'ailleurs, le pilote Haas se tient préparer à suppléer une éventuelle absence de Carlos Sainz et Charles Leclerc.

«Ferrari sait que je suis prêt»