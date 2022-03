Formule 1

Formule 1 : Une grande menace est confirmée pour Lewis Hamilton !

Publié le 23 mars 2022 à 16h35 par A.M.

Alors que Lewis Hamilton découvre un nouveau coéquipier chez Mercedes avec George Russell, Jean Alesi craint que cela ne génère des tensions.

En plus de découvrir une toute nouvelle monoplace compte tenu du changement radical de réglementation, Lewis Hamilton va également devoir apprendre à cohabiter avec un nouveau coéquipier. En effet, George Russell a remplacé Valtteri Bottas et alors que le nouveau pilote Alfa Romeo ne concurrençait pas Lewis Hamilton et assurait à la perfection son rôle de numéro 2, le jeune britannique semble bien plus ambitieux et n'a pas l'intention de se laisser impressionner par le septuple champion du monde. « Dans un monde idéal, nous nous battrions l’un contre l’autre. Nous ne voulons pas nous battre contre Red Bull ou Ferrari. Nous devons donc travailler ensemble et nous pousser l’un l’autre pour accomplir cela. Bien sûr que je veux gagner. Et ce dès aujourd’hui », lançait ainsi George Russell. Et Jean Alesi ne cache pas son inquiétude.

Alesi craint des tensions entre Russell et Hamilton