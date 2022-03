Formule 1

Formule 1 : Verstappen reçoit un message fort après son sacre en 2021 !

Publié le 22 mars 2022 à 15h35 par P.L.

Sacré champion du monde en 2021, Max Verstappen n'a pas entamé sa saison 2022 de la meilleure des manières. Cependant, Mika Häkkinen voit le Néerlandais être plus difficile à battre que l'année dernière.

En 2021, après une longue et intense rivalité avec Lewis Hamilton, Max Verstappen a été sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Néanmoins, le Néerlandais n’a pas entamé son année 2022 de la meilleure des manières. Le pilote de Red Bull n’a pas pu finir la course et a été contraint d’abandonner le Grand Prix de Bahreïn, tout comme son coéquipier Sergio Pérez. Cependant, Mika Häkkinen ne s’inquiète pas pour Max Verstappen, bien au contraire.

Selon Häkkinen, Verstappen « sera plus rapide que jamais » en 2022