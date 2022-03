Formule 1

Formule 1 : Russell affiche une grande inquiétude après le GP de Bahreïn !

Publié le 22 mars 2022 à 12h35 par P.L.

Mercedes peine à trouver des solutions pour améliorer les performances de sa voiture depuis l'entrée en vigeur des nouvelles règles en Formule 1. De son côté, George Russell espère que son équipe arrivera à corriger le tir assez rapidement.

Depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles en Formule 1, Mercedes a quelques difficultés à trouver l’équilibre parfait pour avoir une voiture performante. Cela s’est d’ailleurs fait ressentir lors des qualifications du Grand Prix de Bahreïn, où Lewis Hamilton a terminé à la cinquième place et George Russell en neuvième position. Les deux pilotes britanniques s’en sont mieux sorti dimanche dernier lors de la course, puisque le septuple champion du monde a fini troisième, juste devant l’ancien de chez Williams (quatrième). Néanmoins, George Russell espère que son équipe trouvera rapidement une solution pour pouvoir gagner en vitesse au fil de l’année et rattraper le retard pris sur Red Bull et Ferrari lors de la pré-saison.

Russell espère que Mercedes trouvera une solution « le plus tôt possible » à ses problèmes sur sa voiture