Formule 1 : Verstappen, FIA... L'énorme sortie de Lewis Hamilton sur la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 22 mars 2022 à 10h35 par A.M. mis à jour le 22 mars 2022 à 10h39

Alors que la FIA a rendu son verdict concernant son enquête après le Grand Prix d'Abu Dhabi en fin de saison dernière, Lewis Hamilton est sorti du silence.

Trois mois après la polémique qui a émaillé le Grand Prix d'Abu Dhabi et l'obtention du titre de champion du monde par Max Verstappen, la FIA a rendu son verdict, notamment concernant la gestion du régime de voiture de sécurité par Michael Masi qui était alors directeur de course. Ainsi, la FIA a admis qu'une « erreur humaine » avait été commise de la part de Michael Masi en fin de course alors qu'il avait décidé de ne laisser se dédoubler que les retardaires situés entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, offrant un avantage très important au pilote Red Bull qui en a profité pour doubler Lewis Hamilton dans le dernier tour. Tous les pilotes retardaires auraient du reprendre leur tour de retard pour se positionner derrière la voiture de sécurité avant la relance de la course. Mais si Michael Masi avait appliqué ce règlement, le dernier Grand Prix de la saison aurait pris fin sous régime de voiture de sécurité, ce qui aurait nui au spectacle.

«Nous ne pouvons malheureusement pas revenir en arrière et changer le passé»