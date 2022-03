Formule 1

Formule 1 : Mercedes envoie un énorme message à la concurrence !

Publié le 22 mars 2022 à 9h35 par A.M.

En retrait en terme de rythme par rapport à Ferrari et Red Bull, Mercedes semble toutefois déjà avoir trouvé une solution pour se réduire l'écart comme l'assure Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste de l'écurie allemande.

Mercedes ne bluffait pas. En retrait durant les essais hivernaux, l'écurie allemande l'était également en course à Bahreïn. Déjà battus par les Ferrari et les Red Bull en qualifications, Lewis Hamilton et George Russell n'étaient pas dans le rythme en course n'ont plus et semblaient se diriger vers une cinquième et sixième place. Toutefois, les abandons de Max Verstappen et Sergio Pérez ont permis aux Mercedes de décrocher un résultat inespéré avec un podium pour Lewis Hamilton qui a terminé devant son coéquipier. Malgré tout, en terme de rythme, cela ne change rien au constat, mais Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste chez Mercedes, assure qu'il y a déjà des pistes très claires pour progresser rapidement.

Mercedes annonce déjà la couleur