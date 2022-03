Formule 1

Formule 1 : Verstappen raconte son calvaire à Bahreïn !

Publié le 20 mars 2022 à 19h35 par Th.B. mis à jour le 20 mars 2022 à 19h37

Champion du monde en titre, Max Verstappen n’a pas commencé la saison comme il avait terminé la dernière. Contraint d’abandonner à la toute fin du Grand Prix de Bahreïn en raison d’un problème technique, le Néerlandais a affirmé avoir vécu une course extrêmement délicate au volant de sa Red Bull.

Bien qu’il n’ait pas démarré le Grand Prix de Bahreïn en pole position, Max Verstappen est parti de la deuxième place entre les deux Ferrari de Carlos Sainz Jr et de Charles Leclerc qui a bénéficié de la pole. Alors qu’il se livrait un bras de fer sans merci pendant l’intégralité de la course sur le circuit de Sakhir, le champion du monde en titre a été contraint d’abandonner en toute fin de course en raison d’un problème technique sur sa Red Bull. Même son de cloche pour Sergio Perez qui n’a pas pu terminer la course. Un week-end noir pour Verstappen qui n’a pas caché sa déception après la victoire de Charles Leclerc, sa troisième en Formule 1 et sa première depuis Monza en 2019.

« J’avais en permanence des problèmes »