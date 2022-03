Formule 1

Formule 1 : L’énorme aveu de Lewis Hamilton sur sa troisième place à Bahreïn !

Publié le 20 mars 2022 à 20h35 par Th.B.

Pour la première de la saison, Lewis Hamilton est parvenu à arracher la troisième place du Grand Prix de Bahreïn malgré des difficultés sur la monoplace de Mercedes. Un résultat venu d’ailleurs pour le septuple champion du monde.

Mi-décembre, Lewis Hamilton voyait Max Verstappen le priver d’un huitième titre de champion du monde et d’ainsi devenir le pilote le plus titré de l’histoire devant Michael Schumacher. Muet pendant des semaines, laissant le doute planer quant à son éventuel retour en Formule 1, Hamilton a finalement repris le chemin de Mercedes où il ira tenter d’aller chercher ce 8ème titre cette saison. Sur le circuit de Sakhir ce dimanche pour le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn remporté par Charles Leclerc, Lewis Hamilton a vu les abandons de Max Verstappen et de Sergio Pérez, les deux pilotes de Red Bull, lui permettre d’arracher une troisième place inouïe au vu de la physionomie de la course, chose que Lewis Hamilton a souligné après coup.

« C’est le mieux que l’on pouvait faire »