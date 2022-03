Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Russell... Des tensions chez Mercedes provoquées par le départ de Bottas ?

Publié le 22 mars 2022 à 14h35 par P.L.

Ayant rejoint Alfa Romeo pour la saison 2022, Valtteri Bottas ne fera plus équipe avec Lewis Hamilton. D'ailleurs, le Britannique pourrait bien regretter son ancien coéquipier au fil de la saison, surtout si George Russell ne remplit pas le même rôle.

Au cours de ses cinq saisons passées chez Mercedes, Valtteri Bottas n’a pas échappé aux critiques concernant sa faible concurrence contre Lewis Hamilton. Cependant, le Finlandais a grandement contribué aux titres de champion du monde obtenus par le Britannique entre 2017 et 2020. Désormais, le pilote de 32 ans évolue sous les couleurs d’Alfa Romeo et c’est George Russell qui est venu le remplacer chez Mercedes. Toutefois, la relation entre Lewis Hamilton et son compatriote pourrait rapidement se tendre si l’ancien de chez Williams ne remplit pas le même rôle que Valtteri Bottas.

Pour Häkkinen, Hamilton « peut devenir irrité » si Russell ne remplit pas le même rôle que Bottas