Formule 1 : Hamilton, Verstappen... Wolff se réjouit du dénouement de la polémique d'Abu Dhabi !

Publié le 22 mars 2022 à 13h35 par Arthur Montagne

Alors que la FIA a rendu son verdict après la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi, Toto Wolff se réjouit des conclusions apportées par la Fédération.

Le chapitre est clos. C'est le message sur lequel a insisté Toto Wolff après le rapport de la FIA suite à la polémique engendrée par la gestion de la voiture de sécurité lors du Grand Prix d'Abu Dhabi qui a permis à Max Verstappen de doubler Lewis Hamilton dans le dernier tour pour s'offrir le titre. Ainsi, la FIA a admis qu'une « erreur humaine » avait été commise de la part de Michael Masi, ancien directeur de course. Et bien que cela ne remette pas en cause l'obtention du titre de Max Verstappen, Toto Wolff, le patron de l'écurie Mercedes, se réjouit de ce verdict.

«Le trophée est dans l’armoire de quelqu’un d’autre et le chapitre est clos»