Formule 1

Formule 1 : George Russell lance un énorme avertissement à Lewis Hamilton !

Publié le 23 mars 2022 à 10h35 par P.L.

En arrivant chez Mercedes, George Russell est devenu le nouveau coéquipier de Lewis Hamilton. Cependant, le pilote de 24 ans est prêt à se battre contre son compatriote pour devenir champion du monde dès maintenant.

En 2022, Mercedes a changé un élément de sa paire de pilotes. Si Lewis Hamilton est indéboulonnable, Valtteri Bottas, lui, a été remplacé par George Russell. Après s’être fait un nom grâce à ses performances chez Williams, le compatriote du septuple champion du monde compte bien donner son maximum pour aider Mercedes à récupérer son titre de champion du monde. Le pilote de 24 ans est d’ailleurs prêt à battre Lewis Hamilton pour cela.

George Russell veut gagner « dès aujourd’hui » face à Lewis Hamilton