Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton décrypte sa très bonne relation avec George Russell !

Publié le 17 mars 2022 à 13h35 par La rédaction

Alors qu’il vient d’arriver chez Mercedes, George Russell est déjà validé par Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a dressé les qualités de son nouveau coéquipier.

Après plusieurs années à piloter aux côtés de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton va découvrir un nouveau coéquipier : George Russell. La nouvelle est tombée l’an dernier vers la fin de saison. A quelques jours du premier Grand Prix de l’année, les deux pilotes Mercedes continuent d’apprendre à se connaître. Et à écouter Lewis Hamilton, leur relation est déjà au beau fixe. Prometteur avant la première course à Bahreïn.

« Je pense que George a un talent naturel incroyable »