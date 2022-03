Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Red Bull... Cette grande annonce de Ferrari après le GP de Bahreïn !

Publié le 22 mars 2022 à 16h35 par P.L.

Ce dimanche lors du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen et Sergio Pérez ont été contraint d'abandonner. Cependant, Mattia Binotto, patron de Ferrari, considère toujours les voitures de Red Bull comme les favorites et affirme qu'il faut faire attention à elles.

Après une intense rivalité avec Lewis Hamilton en 2021, Max Verstappen a apporté un nouveau titre de champion du monde à Red Bull. Cependant, la saison 2022 n’a pas démarré aussi bien qu’espéré pour l’écurie autrichienne. Lors du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen et Sergio Pérez n’ont pas pu finir la course et ont donc été obligé d’abandonner. Ainsi, c’est Ferrari qui s’en est le mieux sorti pour la première course de la saison avec la victoire de Charles Leclerc et la deuxième position de Carlos Sainz Jr. Néanmoins, Mattia Binotto pense qu’il faut toujours faire attention à Red Bull, qui reste très compétitif malgré son mauvais départ dimanche dernier.

Binotto considère toujours Red Bull comme favori