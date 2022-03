Formule 1

Formule 1 : Haas donne des nouvelles de Mick Schumacher après son crash spectaculaire !

Publié le 26 mars 2022 à 23h35 par P.L.

Lors des qualifications pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite ce samedi, Mick Schumacher a été victime d'un incroyable accident. Le patron de Haas a donc donné des nouvelles de l'état de santé de son pilote et elles semblent plutôt rassurantes.

Ce samedi, tout ne s’est pas vraiment bien passé pour tout le monde lors des qualifications pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite. Lewis Hamilton a été éliminé dès la Q1 et démarrera donc la course à la seizième place ce dimanche. Mais c’est sans doute Mick Schumacher qui a connu la journée la plus délicate. Le pilote de Haas a été victime d’un accident spectaculaire. En plein virage, sa monoplace a dérapé et l’Allemand a heurté de plein fouet la barrière de sécurité, détruisant tout le côté droit de sa voiture. Transporté directement à l’hôpital, Mick Schumacher a l’air d’aller quand même assez bien. De son côté, Günther Steiner, patron de Haas, a donné des nouvelles plutôt rassurantes concernant l’état de santé de son pilote même s’il affirme qu’il est très incertain pour ce dimanche.

« Il est possible que Mick ne puisse pas rouler demain »