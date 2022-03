Formule 1

Formule 1 : George Russell s'enflamme complétement pour son arrivée chez Mercedes !

Publié le 26 mars 2022 à 13h35 par A.M.

Malgré les difficultés rencontrées par Mercedes depuis le début de saison, George Russell ne regrette pas du tout son choix et se dit impressionné par les ressources de l'écurie allemande.

En rejoignant Mercedes cet hiver après avoir bataillé en fond de grille avec Williams, George Russell ne s'attendait probablement pas à des débuts aussi poussifs puisqu'il l'écurie allemande semble en retrait par rapport à Ferrari et Red Bull. Malgré tout, le pilote britannique ne regrette absolument pas son choix. Bien au contraire.

«Je mesure ma chance»