Formule 1

Formule 1 : Mercedes prévient clairement la concurrence !

Publié le 24 mars 2022 à 16h35 par A.M.

En retrait sur le premier Grand Prix de la saison, Mercedes semble déjà avoir trouvé des solutions pour faire son retard sur Ferrari et Red Bull.

Apparu en grande difficulté lors des essais hivernaux, Mercedes ne bluffait pas et était bien en retrait lors du premier Grand Prix de la saison, à Bahreïn. En effet, Red Bull et surtout Ferrari semblent très en avance sur Mercedes puisque Lewis Hamilton était cinquième sur la grille de départ a environ sept dixièmes de la pole position de Charles Leclerc. En course, le septuple champion du monde a obtenu un podium inespéré après l'abandon de Max Verstappen et Sergio Pérez, devant George Russell. Malgré ce résultat inattendu, Mercedes est consciente d'être en retard sur la concurrence. Mais James Allison, directeur technique en chef de l'écurie allemande, assure qu'ils savent déjà comment résoudre la plupart des problèmes, et que cela peut aller très vite.

Mercedes a déjà des solutions à ses problèmes