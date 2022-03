Formule 1

Formule 1 : George Russell lance un nouvel avertissement à Lewis Hamilton !

Publié le 24 mars 2022 à 12h35 par A.M.

Très ambitieux, George Russell, nouveau pilote Mercedes, assure qu'il est en Formule 1 pour devenir Champion du monde.

Après plusieurs saisons intéressantes chez Williams où il s'est aguerri, George Russell débarque pour la première fois dans une écurie qui a le potentiel pour gagner régulièrement des courses. En effet, le jeune britannique remplace Valtteri Bottas dans le second baquet de Mercedes, et il ne compte pas jouer éternellement le rôle d'équipier de Lewis Hamilton. George Russell est très ambitieux et bien qu'il ait conscience de la rudesse de la tache, il souhaite devenir un jour champion du monde et donc battre son coéquipier.

«Si je veux être champion du monde, je dois battre tout le monde, ce qui inclut Lewis»