Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur pour Alpine !

Publié le 26 mars 2022 à 15h35 par A.M.

Après un premier Grand Prix en dents de scie pour Alpine, Fernando Alonso estime qu'il y a encore du travail pour remonter dans la hiérarchie.

Difficile de réellement estimer le niveau de performance d'Alpine qui a réussi à placer ses deux pilotes dans les points à Bahreïn avec une septième place pour Esteban Ocon et une neuvième pour Fernando Alonso. Toutefois, en qualifications, les pilotes de l'écurie française semblait très loin des meilleurs, ce qui ne rassure pas forcément le double champion du monde espagnol.

«Nous avons clairement du travail»