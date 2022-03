Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso annonce la couleur pour la suite de la saison !

Publié le 24 mars 2022 à 13h35 par A.M.

Après un premier week-end mitigé, Fernando Alonso est toutefois satisfait d'avoir marqué des points à Bahreïn et en attend encore plus pour les prochains rendez-vous.

Après des essais hivernaux compliqués dans un premier temps en terme de fiabilité, Alpine se présentait à Bahreïn sans grande garantie. Malgré tout, les deux pilotes ont terminé dans les points, Esteban Ocon septième et Fernando Alonso neuvième. Bien que l'écurie française ambitionne plus pour l'avenir, c'est un début encourageant par rapport à la saison dernière. Le double champion du monde espagnol est d'ailleurs persuadé que sa monoplace va s'améliorer pour les prochains rendez-vous, à commencer par le Grand Prix d'Arabie Saoudite dimanche.

«Ce n’est que le début !»