Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly revient sur son calvaire à Djeddah !

Publié le 28 mars 2022 à 16h35 par La rédaction

Malgré une belle 8ème place obtenue, Pierre Gasly a vécu une fin de course horrible à Djeddah en raison de problèmes d’intestin. Le pilote français est revenu sur son calvaire.

Dimanche dernier, Pierre Gasly a réalisé une belle course à Djeddah, en Arabie Saoudite. Une semaine après avoir été forcé à abandonner à Barheïn, le Français s’est bien rattrapé en finissant dans le top 10, deux places devant Lewis Hamilton. Toutefois, Pierre Gasly a connu des courses plus faciles. A l’issue du Grand Prix, le pilote de l’écurie Alpha Tauri a expliqué avoir souffert de problèmes d’intestin lors des 15 derniers tours.

«C’est comme si je mourais dans la voiture»