Formule 1

Formule 1 : Les regrets de Leclerc après la victoire de Verstappen en Arabie saoudite !

Publié le 27 mars 2022 à 21h35 par B.C.

Après un duel au sommet avec Charles Leclerc, Max Verstappen est parvenu à remporter le Grand Prix d’Arabie saoudite ce dimanche. À l’issue de la course, le Monégasque n’a pas caché sa frustration.

Contraint à l'abandon à Bahreïn, Max Verstappen s’est bien rattrapé à Djeddah ce dimanche en remportant le Grand Prix d’Arabie saoudite. Charles Leclerc avait pourtant réussi à rester en tête pendant une large partie de la course avant de se faire doubler par le champion du monde en titre à quatre tours de l’arrivée. De quoi forcément frustrer le pilote Ferrari.

« Il y a du respect mais je suis déçu »