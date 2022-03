Formule 1

Formule 1 : La nouvelle sortie d'Hamilton sur sa monoplace avant le GP d’Arabie Saoudite !

Publié le 25 mars 2022 à 22h35 par P.L.

En 2022, Lewis Hamilton semble avoir quelques difficultés à s'adapter à sa nouvelle monoplace de chez Mercedes. D'ailleurs, les problèmes de la dernière course ont l'air de persister selon le Britannique.

Cette saison, Lewis Hamilton semble connaître quelques difficultés. Avec la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur, Mercedes a totalement modifié sa monoplace comparé à la saison dernière. De ce fait, le septuple champion du monde peine à s’adapter à sa nouvelle voiture. Au Grand Prix de Bahreïn, Lewis Hamilton avait terminé cinquième des qualifications, derrière les monoplaces de Ferrari et de Red Bull. Et en marge du Grand Prix d’Arabie Saoudite, les problèmes ne semblent toujours pas avoir été réglés pour Lewis Hamilton.

« Nous avons encore les mêmes problèmes que lors de la dernière course, mais nous travaillons dessus »