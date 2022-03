Formule 1

Formule 1 : Hamilton très inquiet pour sa Mercedes ? Il répond !

Publié le 25 mars 2022 à 15h35 par A.M.

Bien que sa monoplace semble très en retrait par rapport aux Ferrari et aux Red Bull, Lewis Hamilton reste confiant quant à la capacité de son équipe à inverser la tendance.

Après une saison intense, Lewis Hamilton repart à la quête de son huitième titre mondial afin de devenir le pilote le plus titré de l'histoire, un statut qu'il partage actuellement avec Michael Schumacher. Toutefois, cette quête s'annonce très compliquée compte tenu du rythme de la Mercedes face à Ferrari et Red Bull. En effet, malgré le podium inespéré obtenu à Bahreïn grâce aux abandons de Max Verstappen et Sergio Pérez, Lewis Hamilton a conscience qu'à la régulière, il ne peut pas lutter pour des victoires. Malgré tout, il reste optimiste et a confiance en son équipe.

Hamilton n'est pas encore inquiet