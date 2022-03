Formule 1

Formule 1 : La réaction de Toto Wolff sur l'explosion à Djeddah !

Publié le 27 mars 2022 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 27 mars 2022 à 14h41

Deux jours après l'attaque de missiles perpétré à Djeddah, Toto Wolff a réagi à l’attaque, se félicitant de la décision prise de maintenir le Grand Prix.

Vendredi, deux jours avant le Grand Prix d’Arabie Saoudite, la ville de Djeddah a été frappée par un attentat au missile. Une attaque qui ciblait une raffinerie du pétrolier saoudien Aramco, sponsor de la Formule 1. Si la situation a fait débat tout le week-end, la décision prise a été de maintenir le Grand Prix. Un choix fort qui ne déplaît pas à Toto Wolff, le patron de l’écurie Mercedes.

«Pour eux, dans leur culture, ces choses arrivent ici»