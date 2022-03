Formule 1

Formule 1 : L’énorme aveu de Lewis Hamilton sur la situation en Arabie saoudite !

Publié le 27 mars 2022 à 10h35 par Th.B.

Alors qu’il vit un week-end délicat sur le plan sportif en Arabie saoudite pour le Grand Prix et extra sportif, Lewis Hamilton a clairement fait part de son envie de mettre tout ça derrière lui et de retrouver son domicile.

Dans la soirée de vendredi, une longue réunion de quatre heures a eu lieu à Djeddah entre les pilotes après qu’un site du pétrolier Aramco ait été la cible d’une attaque de missiles, à seulement quelques kilomètres du circuit. Cependant, au cours de l’entretien en question, Lewis Hamilton semblerait avoir incité les autres pilotes à faire l’impasse sur ce Grand Prix d’Arabie saoudite au vu de la menace qui plane. Quelques heures plus tard, après que le feu vert ait été donné pour poursuivre ce week-end de compétition, le pilote Mercedes n’a même pas fini la Q1 et démarrera le Grand Prix à la 16ème place. L’occasion pour lui de mettre les points sur les i.

« Je ne ressens rien de particulier. J’ai juste hâte de partir d’ici »