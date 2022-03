Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Arabie Saoudite... Verstappen reçoit un vibrant hommage !

Publié le 31 mars 2022 à 19h35 par P.L.

En ce début de saison de Formule 1, Max Verstappen et Charles Leclerc se rendent coup pour coup. Si le pilote de Ferrari mène au championnat pour le moment, le favori reste le Néerlandais aux yeux d'un ancien directeur d'écurie.

La saison dernière, au terme d’une rivalité intense avec Lewis Hamilton, Max Verstappen est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière. Mais en 2022, avec les grandes difficultés de Mercedes, le principal adversaire du pilote de Red Bull est Charles Leclerc. Sorti victorieux du premier Grand Prix de l’année, à Bahreïn, le Monégasque a tenu tête à Max Verstappen en Arabie Saoudite le week-end dernier, même s’il s’est finalement incliné pour finir deuxième juste derrière le Néerlandais. Pour le moment, c’est le pilote de Ferrari qui mène le championnat. Mais aux yeux de Flavio Briatore, Max Verstappen reste toujours le favori pour le titre.

« C’est le meilleur pilote de Formule 1 et nous l’avons déjà vu l’année dernière »