Formule 1

Formule 1 : Verstappen analyse son duel avec Leclerc en Arabie saoudite !

Publié le 28 mars 2022 à 20h35 par B.C.

Après un duel haletant en Arabie saoudite, Max Verstappen est parvenu à devancer Charles Leclerc à quelques tours de la fin, lui permettant de décrocher sa première victoire de la saison. Un succès analysé par le pilote Red Bull.

Contraint à l’abandon à Bahreïn, Max Verstappen s’est bien repris en remportant le Grand Prix d’Arabie saoudite ce dimanche. Une victoire loin d’être acquise puisque Charles Leclerc était en tête pendant une bonne partie de la course avant de se faire devancer à quelques tours de la fin par le champion du monde en titre. À l’issue de ce succès, Max Verstappen est revenu sur ce duel avec le pilote Ferrari.

« Charles l’a vraiment joué finement et intelligemment »