Formule 1 : Hamilton reçoit une invitation improbable après le GP d’Arabie Saoudite !

Publié le 1 avril 2022 à 20h35 par P.L.

Lewis Hamilton, qui s'est montré assez critique à l'encontre de la situation en Arabie Saoudite, a reçu une invitation assez surprenante.

Si le Grand Prix d’Arabie Saoudite a bien eu lieu dimanche dernier, l’histoire aurait pu être toute autre. Deux jours avant la course, une longue réunion s’est tenue entre les pilotes pour savoir s’il fallait la boycotter ou non après qu’un site du pétrolier Aramco ait été la cible d’une attaque de missiles, à seulement quelques kilomètres du circuit. Lewis Hamilton aurait d’ailleurs tenté d’inciter les autres pilotes à ne pas prendre part au Grand Prix d’Arabie Saoudite. Le septuple champion du monde ne s'est d'ailleurs pas privé de faire quelques commentaires sur la situation dans le pays avant la course. De ce fait, le ministre des Sports saoudien a invité le pilote de Mercedes à discuter.

« Nous devrions nous asseoir ensemble et comprendre la situation, parce que nous sommes ici ensemble »