Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche son optimisme avec Alpine !

Publié le 31 mars 2022 à 12h35 par A.M.

Malgré deux premiers Grands Prix décevants sur le plan individuel, Fernando Alonso reste optimiste pour la suite de la saison.

Derrière les intouchables Ferrari et Red Bull, la hiérarchie est plus délicate à établir. Mercedes est là, tout comme Alpine, Haas et Alfa Romeo. Malgré tout, Fernando Alonso a réalisé un début de saison décevant marqué par une neuvième place à Barheïn et un abandon en Arabie Saoudite alors que la sixième place lui semblait promise après une bataille acharnée avec Esteban Ocon. Cependant, la performance de l'Alpine semble encourageante comme l'explique le double champion du monde espagnol.

Les ambitions d'Alonso