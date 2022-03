Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc revient sur son énorme début de saison !

Publié le 30 mars 2022 à 22h35 par La rédaction

Premier au classement général, Charles Leclerc réalise un excellent début de saison avec Ferrari. Le Monégasque est très satisfait mais reste prudent.

Difficile d’imaginer un meilleur début de saison pour Charles Leclerc. Après deux courses, le pilote Ferrari est premier du classement des pilotes, juste devant Carlos Sainz, son coéquipier. Vainqueur à Bahreïn, Charles Leclerc s’est incliné dans les derniers tours en Arabie Saoudite face à Max Verstappen. Une seconde place légèrement frustrante mais qui n’enlève rien au gros début de saison du Monégasque qui, plus que jamais, est candidat au titre.

«Je suis heureux de ce début de saison»