Formule 1 : Fernando Alonso se livre sur les performances d’Alpine !

Publié le 29 mars 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 29 mars 2022 à 19h36

13ème au classement général, Fernando Alonso n’est pas satisfait de son début de saison en Formule 1. L’Espagnol attend des meilleures performances d'Alpine, son écurie.

Fernando Alonso ne réalise pas le début de saison parfait. 13ème au classement des pilotes, l’Espagnol n’est pas là où il espérait être après les deux premiers Grand Prix. Seul motif de satisfaction pour Alpine, le début de saison convaincant d’Esteban Ocon avec une belle 6ème place obtenue en Arabie Saoudite. Mais pas de quoi satisfaire Fernando Alonso qui en veut toujours plus.

«Je ne vais pas piloter pour toujours»