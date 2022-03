Formule 1

Formule 1 : L’aveu d’Esteban Ocon sur la concurrence avec Fernando Alonso

Publié le 28 mars 2022 à 22h35 par B.C. mis à jour le 28 mars 2022 à 22h40

Sixième du Grand Prix d’Arabie saoudite remporté par Max Verstappen, Esteban Ocon s’est prononcé sur la concurrence avec Fernando Alonso au sein d’Alpine.

Cette saison encore, Esteban Ocon et Fernando Alonso doivent cohabiter chez Alpine sans numéro 1 attitré. Le patron de l’écurie Laurent Rossi a déjà prévenu par le passé qu’il souhaitait une concurrence seine entre les deux pilotes, et lors du Grand Prix d’Arabie saoudite, c’est Esteban Ocon qui a pris le dessus en terminant la course à la sixième place, tandis que l’Espagnol n’a pu franchir la ligne d’arrivée. De son côté, le Français est satisfait de la lutte avec Fernando Alonso.

« Je sais jusqu'où je peux aller, lui aussi »