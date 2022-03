Formule 1

Formule 1 : Lando Norris monte au créneau après le GP d'Arabie saoudite !

Publié le 29 mars 2022 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 29 mars 2022 à 17h38

7ème du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Lando Norris a été marqué par les terribles événements qui ont eu lieu deux jours avant la course.

Lando Norris a vécu un Grand Prix d’Arabie Saoudite un peu plus tranquille que la première sortie de la saison à Barheïn. Le pilote McLaren a terminé 7ème, un classement satisfaisant une semaine après sa triste 15ème place. Mais ce qui a marqué Lando Norris à Djeddah, c’est l’attentat qui a eu lieu vendredi, deux jours avant le Grand Prix. Une scène choquante pour l’Anglais.

«C’est un endroit qui rendait nerveux»