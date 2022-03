Formule 1

Formule 1 : L’énorme annonce de Red Bull sur Mercedes !

Publié le 28 mars 2022 à 12h35 par Th.B. mis à jour le 28 mars 2022 à 12h36

Alors que Mercedes raflait les titres de meilleur constructeur ces dernières années, l’écurie allemande démontre de grosses difficultés sur ses voitures depuis le début de la saison de Formule 1. De quoi permettre à Red Bull de nommer son nouveau concurrent direct, à savoir Ferrari.

Bien que les deux monoplaces Red Bull n’ont pas pu finir le Grand Prix de Bahreïn lors du coup d’envoi de la saison le 20 mars dernier, l’écurie autrichienne est revenue sur le devant de la scène dimanche en Arabie saoudite. En effet, au terme d’une grosse lutte avec entre la Ferrari de Carlos Sainz Jr et celle de Charles Leclerc, Max Verstappen a finalement pris le meilleur sur le pilote monégasque pour remporter son premier Grand Prix en tant que champion du monde en titre lorsque Sergio Pérez a échoué au pied du podium à la quatrième place. Ayant classé ses deux monoplaces en première et deuxième position sur le circuit de Sakhir une semaine plus tôt et en deuxième et troisième position à Djeddah, Ferrari est le nouveau concurrent direct de Red Bull en remplaçant en place en lieu et place son concurrent des dernières saisons : Mercedes. Ayant enchaîné les titres de constructeur lors des derniers championnats du monde, Mercedes peine à trouver la bonne recette pour ses nouvelles monoplaces, ce qui n’a pas échappé à Helmut Marko.

« Même si Mercedes rattrape son retard en performance pure… »